Самара вошла в топ-20 самых популярных авианаправлений в апреле

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда запланировано больше всего перелетов в апреле этого года. Анализировались билеты, оформленные с 1 по 28 марта, для перелета с 1 по 30 апреля внутри России. Средний чек за перелет по России составил 8 273 рубля в одну сторону.

Наибольшим спросом пользуются билеты в Москву, на столицу приходится порядка 16% бронирований. Средний чек за билет в одну сторону равен 7 060 рублям. Больше всего перелетов в Москву в апреле запланировано из Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Махачкалы и Уфы.

На втором месте по популярности — Санкт-Петербург, куда оформлено около 9% авиабилетов. Средний чек за перелет в одну сторону из других городов России составляет 6 570 рублей. А больше всего авиабилетов в Санкт-Петербург куплено из Москвы, Сочи, Уфы, Самары и Казани.

Далее по востребованности идет Сочи с долей почти 8%. Чаще всего сюда будут прилетать из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Красноярска. А платят за перелет в Сочи в среднем 8 339 рублей в одну сторону.

Также в топ-5 популярных авианаправлений на апрель вошли Минеральные Воды и Калининград. Средние чеки за перелет в эти города составляют соответственно 7 636 и 7 475 рублей в одну сторону.

Кроме того, в топ-20 самых популярных направлений, по данным аналитиков Туту.ру, вошли Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Махачкала, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Иркутск, Казань, Омск, Самара, Волгоград, Челябинск, Мурманск и Хабаровск.