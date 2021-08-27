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Самара в пятницу утром стояла в пробках

27 августа 2021 14:00
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Самара в пятницу утром стояла в пробках

Самара в пятницу, 27 августа, утром встала в пробках. Наиболее серьезные автомобильные заторы были в районе улицы Авроры, где стартовали работы по перекладке труб.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты» на 10:00, крупнейшая пробка в Самаре наблюдалась на улице Дыбенко. На участке от Советской Армии до Революционной придется приходилось находиться по 30 минут.

Вероятно, именно по Дыбенко автомобилисты объезжают перекрытый участок улицы Авроры в районе пересечения с улицей Гаражной. Общественный транспорт пустили в объезд. Однако корреспондент tvsamara.ru зафиксировал скопление маршрутных такси в районе транспортного кольца.

 

Теги: городской транспорт пробки

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