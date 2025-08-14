S7 Airlines оштрафована за отказ пассажирам в перевозке

73

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушения прав потребителей в работе авиакомпании S7 Airlines (АО "Авиакомпания "Сибирь").

Как сообщает ведомство, в апреле 2025 года девяти пассажирам рейса Москва — Улан-Удэ было отказано в перевозке из-за нехватки мест на борту. Причиной стала замена типа воздушного судна, в результате чего количество доступных мест уменьшилось.

По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное нарушение требований к оказанию услуг). На S7 Airlines наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее авиакомпания уже привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения, пишет Смотрим.