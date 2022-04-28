С 29 апреля по 11 мая в Самарской области изменится график движения некоторых пригородных поездов

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С 29 апреля по 11 мая 2022 года в Самарской области вносятся изменения в график движения пригородных поездов.

Так, 29 апреля и 6 мая расписание устанавливается по рабочему дню «пятница», 30 апреля, 1, 2, 7, 8, 9 мая – по выходному дню «суббота», 3 и 10 мая – по выходному дню «воскресенье», а 4 и 11 мая – по рабочему дню «понедельник».

Таким образом, устанавливается следующий график курсирования пригородных поездов:

- 29 апреля, 3, 6, 10 мая поезд №6014/6013 Самара (отпр.20:53) – Жигулевское Море (приб.22:31),

- 30 апреля, 4, 7, 11 мая поезд №6012/6011 Жигулевское Море (отпр.08:40) – Самара (приб.10:19),

- 30 апреля, 7 мая поезд №7141 Самара (отпр.07:03) – Сызрань-1 (приб.08:57),

- 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8 ,9, 10 мая поезд №7142 Сызрань (отпр.09:12) – Самара (приб.10:59),

- 3, 10 мая поезд №7143 Самара (отпр.16:13) – Сызрань-1 (приб.17:48),

- 30 апреля, 1, 2, 7, 8 ,9 мая поезд №7145 Самара (отпр.18:30) – Сызрань-1 (приб.20:11),

- 3, 10 мая поезд №7144 Сызрань-1 (отпр.18:00) – Самара (приб.19:53),

Кроме того, 8, 9, 10 мая поезд №6503 Похвистнево – Самара проследует по измененному расписанию, с отправлением со станции Похвистнево в 11:03 и прибытием в Самару в 13:48.

Время указано местное.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на станциях, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте АО «Самарская ППК».

Фото: КбшЖД