С 18 сентября в Самаре изменится расписание «Валдаев»

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С 18 сентября изменяется расписание рейсов «Валдаев» от Речного вокзала Самары. Об этом сообщает «Волга-Трэвэл».

Так, ежедневные рейсы судов на подводных крыльях в Ширяево и Винновку отменяются.

С понедельника, 18 сентября, по воскресенье, 15 октября, «Валдаи» будут ходить только по пятницам, субботам и воскресеньям, делая в Ширяево два рейса и один рейс в Винновку.

Отправление в Ширяево от Речного вокзала в 09:00 и 15:00, обратные рейсы – в 14:00 и 17:00.

Отправление в Винновку от Речного вокзала в 12:00, обратный рейс в Самару - в 16:00, пишет ГТРК Самара.

Фото: Дильдина Светлана