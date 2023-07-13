С 15 июля "Грушинский экспресс" выйдет на постоянный маршрут

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Самарская пригородная пассажирская компания сообщила о том, что полюбившийся многим тематический "Грушинский экспресс" будет ездить по регулярному маршруту, передает СОВА.

Электричка будет курсировать между Самарой и Тольятти. Предусмотрены промежуточные остановки в нескольких населенных пунктах.





Туристический ретросостав "Грушинский экспресс" в этом году впервые возил гостей и участников на юбилейный Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.



Вагоны оформлены в ретростилистике 80-х: темно-зеленые снаружи, с атмосферными деревянными сиденьями внутри. Скамейки и столики выполнены в виде гитары.



При этом поезд современный: работает Wi-Fi, установлены телевизоры, на которых будут транслировать выступления со сцены Грушинского фестиваля.

Фото: Дмитрий Бурлаков