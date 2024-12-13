С 15 декабря электрички будут останавливаться на платформе Строительная в Самарской области

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Эта станция находится между Чапаевском и Томылово.

Начиная с воскресенья, 15 декабря, электропоезда, курсирующие на отрезке Сызрань - Самара, будут делать дополнительную остановку на платформе Строительная, сообщили в пригородной пассажирской компании.



Изменения коснутся 10 составов, следующих по маршрутам Безенчук - Мирная, Сызрань - Самара, Чапаевск - Мирная, Сызрань - Мирная как по рабочим, так и по выходным дням.



С подробным расписанием можно ознакомиться у билетных касс на железнодорожном вокзале или на сайте перевозчика, пишет Сова.