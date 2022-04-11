С 12 апреля в Самаре троллейбусы № 6 возобновляют работу по полному маршруту

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С 12 апреля 2022 года работа троллейбусов № 6 возобновляется по полному маршруту движения. Напомним, что до этого троллейбусы следовали от остановки «Губернский рынок» (с улицы Агибалова) по укороченному маршруту – только до остановки «Хлебозавод № 3» на улице Главной. Сокращение трассы следования было связано со II этапом строительства мостового перехода «Самарский» (по проекту – «Фрунзенский») от улицы Шоссейной до границы городского округа Самара – данные работы ведутся по заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

С завтрашнего дня перевозки троллейбусами № 6 организуются до конечной остановки «Улица Грозненская» и, соответственно, по всей трассе следования – в обратном направлении. Соответствующая инфраструктура протестирована, включая контактную сеть троллейбусов.

В часы «пик» выпуск транспорта по троллейбусному маршруту № 6 составит 10 единиц, интервал движения – 12 минут. В межпиковое время будут курсировать 8 троллейбусов с интервалом в 15 минут.

Отправление с конечных пунктов:

– от ООТ «Губернский рынок» – первый рейс в 05:05, последний рейс – в 22:20;

– от ООТ «Улица Грозненская» – первый рейс в 06:02, последнее отправление – в 23:14.

Фото: администрация Самары