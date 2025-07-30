С 1 августа в РФ вступят в силу новые правила уплаты утильсбора на автомобили

105

С 1 августа водителей в России ждет целый ряд важных изменений — от роста цен на автомобили и бензин до ликвидации схемы с льготным утильсбором через страны ЕАЭС. При этом брать автокредиты станет выгоднее, а связь на дорогах улучшится, пишет Газета.

В августе цены на автомобили будут расти за счет сокращения скидок, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Результаты июля будут у всех лучше, чем предыдущие месяцы 2025 года. Поэтому дополнительные дисконтные программы вряд ли будут введены <...> возможно сокращение объемов скидочных предложений, как со стороны дилеров, так и дистрибьюторов. Поэтому в следующем месяце мы можем увидеть рост реальной стоимости автомобиля», — заявил он.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что цены на автомобили будут колебаться в области 2%.

Понижение ключевой ставки Центробанком в июле до 18% сделает автокредиты доступнее для россиян в августе, отметили в «Рольфе».

«Понижение регулятором ключевой ставки сразу на 2% — это серьезное движение для рынка. И за счет этого фондирование банков уменьшится. Следовательно, предложения по кредитным программам станут более привлекательными, думаю, в среднем, на 1,5–2%. Если раньше средневзвешенный автокредит был в районе 13%, то сейчас он немного опустится, до 11,5–12%», — считает Иванов.

С 1 августа вступают в силу поправки, изменяющие условия, касающиеся утилизационного сбора на автомобили, ввозимые для личного пользования.

Ключевое изменение — отменяется льготный ввоз машин, произведенных в России, но находившихся на учете в странах ЕАЭС более 12 месяцев.

До этого многие автомобили, произведенные в России, специально завозили в другие страны ЕАЭС и потом возвращали обратно, пояснил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в беседе с «Газетой.Ru».

То же самое постановление унифицирует ставки по утильсбору для некоторых категорий грузового транспорта — например, для самосвалов и фургонов массой от 12 т до 20 т. Прежде для них действовали разные коэффициенты.

23 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит обеспечить водителей и пассажиров на автотрассах качественной мобильной связью и доступом к интернету. Он вступает в силу через 10 дней.

В материалах к законопроекту указывалось, что у российских операторов связи возникают проблемы при строительстве объектов и линий связи вдоль дорог из-за противоречий в федеральных законах и регуляторных барьеров.

Нововведения должны устранить правовые пробелы.