РЖД начали испытания вагона купе с удлиненными полками

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Специалисты приступили к испытаниям первого вагона купе увеличенного габарита на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп, сообщают РЖД.

"Проводим приемочные и сертификационные испытания первого купейного вагона увеличенного габарита (габарит Т) на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп. Цикл испытаний будет включать: проверку динамических показателей вагона; прочностные и тормозные испытания при различной загрузке; определение параметров внешнего шума и вибрации; уровень электрического и магнитного полей", — говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что специалисты из ВНИИЖТ совместно с ТМХ проведут климатические, санитарно-технические и эксплуатационные испытания для проверки взаимодействия с железнодорожной инфраструктурой.

Длина нового купейного вагона на 73 сантиметра больше стандартного, ширина — на 28 сантиметров, а спальные места в купе на 15 сантиметров длиннее обычных. Вагон оснащен современными системами микроклимата, энергосбережения, управления и диагностики. В "Трансмашхолдинге" отметили, что за счет увеличения габаритов вагона пассажировместимость вырастет на 11 процентов, пишет РИА Новости.

"Рассчитываем завершить все испытания вагона габарита Т в апреле, чтобы в мае получить сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и приступить к серийному производству таких вагонов", — добавили в РЖД.