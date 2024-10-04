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Рынок новых грузовиков в России падает шестой месяц подряд

4 октября 2024 21:16
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Рынок новых грузовиков в России падает шестой месяц подряд

В сентябре 2024 года в России было реализовано 10,3 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 6% ниже, чем в августе этого года, а также 24,5% меньше, чем в начале осени 2023-го. Российский рынок грузовиков снижается уже шестой месяц подряд, сообщает аналитическое агентство «Автостат» 4 октября.

В марочном рейтинге на рынке в сентябре лидером стал «КамАЗ» с результатом 1653 единицы. Немного отстал от него китайский Sitrak, который реализовал 1645 автомобилей. Пятерку дополнили еще три бренда из КНР — Shacman (1475 ед.), Dongfeng (1285 ед.) и FAW (860 ед.).

Среди моделей лидером остается грузовик Sitrak C7H (1644 шт.), доля которого в первый осенний месяц составила 16% от общего объема. Первую пятерку также сформировали еще три «китайца» и отечественная модель: Dongfeng 4180 (1102 ед.), Shacman SX3318 (450 ед.), Shacman SX3258 (438 ед.) и GAZ Gazon NEXT (418 ед.).

По итогам девяти месяцев объем продаж новых грузовых автомобилей в РФ составил почти 93,2 тыс. экземпляра, что на 11,9% меньше, чем в январе — сентябре прошлого года, пишут "Известия".

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