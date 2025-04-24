Росстандарт: АвтоВАЗ отзывает 47 тысяч автомобилей

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АвтоВАЗ отзывает 22731 автомобиль Lada Vesta и 24408 автомобилей Lada Largus, проданных в период с 2021 по 2023 годы, сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

В ведомстве уточнили, что всех владельцев автомобилей, подлежащих отзыву, оповестят по телефону или по почте. Также на сайте Росстандарта размещен список VIN-номеров транспортных средств, на которые надо установить блок управления. Позже на эти транспортные средства будет установлен блок ЭРА-ГЛОНАСС с функцией автоматического вызова экстренных служб, пишет Смотрим.