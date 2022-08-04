Россиян призвали поменять водительские права до 2025 года

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Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова призвала россиян поменять водительские права до 2025 года. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Спиридоновой, постановлением Правительства от 9 апреля 2022 года № 626 срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, продлен до 2025 года.

В связи с этим специалист посоветовала всем, кому необходимо поменять права, сделать это заранее, так как в 2025 году в ГИБДД отправятся также те водители, чьи права изначально действовали до 2025 года, пишет Газета.

«Продленный документ и новый документ имеют равную юридическую силу. Однако при замене водительских прав срок их действия будет общим — 10 лет без продлений», — пояснила Спиридонова.