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Россиян ограничат в использовании личного автомобиля

4 декабря 2021 10:11
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Россиян ограничат в использовании личного автомобиля

Меры, предусмотренные транспортной стратегией России до 2035 года, ограничат использование личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Такое решение направлено на улучшение экологии. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что планируется значительно сократить использование транспортных средств с неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и более чем в тысячу раз нарастить число заправок для электромобилей. В случае, если водители не захотят минимизировать свои поездки, им предлагается подумать о «совместном использовании транспортных средств» с другими гражданами.

Авторы стратегии (представители правительства, комиссий Госсовета и профильных комитетов Госдумы) обратили внимание на то, что 61% загрязняющих веществ, эмитируемых транспортом, приходится на автотранспорт, причем 82% вредных выбросов частиц происходит за счет стирания дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля. Решить эту проблему за счет смены автопарка невозможно, поэтому единственным выходом в сложившейся ситуации является ограничение использования личных авто путем пересаживания их владельцев на общественный транспорт. Как подчеркивается в стратегии, такой вариант является «безальтернативным», пишут "Известия".

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