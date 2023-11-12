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Ретротрамвай могут запустить в историческом центре Самары

12 ноября 2023 13:31
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Ретротрамвай могут запустить в историческом центре Самары

В мэрии Самары предложили очередную идею развития исторического центра. Власти хотят запустит там ретротрамвай. Информация об этом появилась в проекте постановления об утверждении программы «Сохранение и развитие исторического поселения».

— Запускать транспорт в мэрии планируют вместе с ответственным департаментом, произойти это должно в 2027 году. Подготовку к запуску, судя по всему, начнут в этом же периоде. Стоимость реализации этой идеи — 100 миллионов рублей, — указано в проекте постановления.

По мнению властей, запуск в исторической части города ретротрамвая должен повысить экскурсионную привлекательность города, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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