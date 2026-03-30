Речной маршрут Ширяево — Зольное запустят в Самарской области с 17 апреля

Определена дата старта движения судов на пригородном маршруте от Ширяево до Зольного в Самарской области. Как сообщили на конференции в пресс-центре «Самарской газеты», первые рейсы вверх по течению Волги начнутся 17 апреля.

В обсуждении приняли участие представители Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области, Волго-Вятского территориального управления Росрыболовства и Самарского речного пассажирского предприятия. В ведомствах подчеркнули: экипажи полностью укомплектованы, а флот завершил необходимые подготовительные работы.

Фактически навигация в регионе стартовала раньше официального срока. Хотя ее начало традиционно приходится на 1 апреля, уже в конце марта первые суда вышли на Волгу.

Кроме того, на пресс-конференции сообщили о планах развития речного пассажирского транспорта. К 2028 году парк Самары пополнится четырьмя новыми малыми круизными судами вместимостью до 240 человек каждое.