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Расписание судов на воздушных подушках из Самары в Рождествено изменится 17 января

17 января 2023 12:42
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Расписание судов на воздушных подушках из Самары в Рождествено изменится 17 января

На этой неделе в Самаре изменяется график работы переправы до села Рождествено.

Суда на воздушной подушке по-новому станут ходить со вторника, 17 января 2023 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Первый рейс из Самары в Рождествено будет отправляться в 5:45, назад из Рождествено — в 6:00. Суда на воздушной подушке станут дважды в день заходить на Проран — в 10:00 и 15:00. Окончание движения СВП из Самары в Рождествено в 20:00, из Рождествено — в 20:15. Пассажиров просят быть внимательнее и заранее планировать поездки, пишет ГТРК Самара.

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