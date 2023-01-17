Расписание судов на воздушных подушках из Самары в Рождествено изменится 17 января

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На этой неделе в Самаре изменяется график работы переправы до села Рождествено.

Суда на воздушной подушке по-новому станут ходить со вторника, 17 января 2023 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Первый рейс из Самары в Рождествено будет отправляться в 5:45, назад из Рождествено — в 6:00. Суда на воздушной подушке станут дважды в день заходить на Проран — в 10:00 и 15:00. Окончание движения СВП из Самары в Рождествено в 20:00, из Рождествено — в 20:15. Пассажиров просят быть внимательнее и заранее планировать поездки, пишет ГТРК Самара.