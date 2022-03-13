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Расписание электричек между Самарой и Тольятти изменят с 14 марта

13 марта 2022 13:15
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Расписание электричек между Самарой и Тольятти изменят с 14 марта

Как сообщает Самарская ППК, обновлённое расписание пригородных электропоездов на участке Самара - Жигулевское море начнет действовать с 14 марта 2022 года. 
 
Основное расписание остается прежним, за исключением двух вечерних электричек. Их время отправления и прибытия сменится на более позднее. 
 
Так, ранее отправление поезда № 6014/6013 из Самары было запланировано в 20:21, а прибытие на станцию Жигулевское море - в 21:59. 
 
Новое время отхода с ж/д вокзала в Самаре - 20:53, а прибытия на станцию Жигулевское море — 22:31. 
 
В то же время поезд № 6312/6311 от Жигулевского моря теперь будет отправляться в 17:56 (на 13 минут раньше обычного), а прибывать на станцию Самара - в 20:21. 
 
На официальном сайте самарской пригородной пассажирской компании можно узнать точное время прибытия поезда на промежуточные станции, пишет Сова.

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