Расписание электричек между Самарой и Тольятти изменят с 14 марта

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Как сообщает Самарская ППК, обновлённое расписание пригородных электропоездов на участке Самара - Жигулевское море начнет действовать с 14 марта 2022 года.



Основное расписание остается прежним, за исключением двух вечерних электричек. Их время отправления и прибытия сменится на более позднее.



Так, ранее отправление поезда № 6014/6013 из Самары было запланировано в 20:21, а прибытие на станцию Жигулевское море - в 21:59.



Новое время отхода с ж/д вокзала в Самаре - 20:53, а прибытия на станцию Жигулевское море — 22:31.



В то же время поезд № 6312/6311 от Жигулевского моря теперь будет отправляться в 17:56 (на 13 минут раньше обычного), а прибывать на станцию Самара - в 20:21.



На официальном сайте самарской пригородной пассажирской компании можно узнать точное время прибытия поезда на промежуточные станции, пишет Сова.