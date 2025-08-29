Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего в этом году по плану высадка более 850 гектаров.
Этой осенью самарские лесоводы высадят порядка 5,6 миллиона сеянцев разных пород
На сегодняшний день работы полностью завершены в нескольких городах и районах области.
В губернии продолжается благоустройство общественных пространств и дворов
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач
Евгений Евграфов стал лучшим начальником пожарного караула Самарской области.
Конкурс «Лучший по профессии» прошел в ГУ МЧС СО
Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта.
Расписание четырех автобусных маршрутов будет скорректировано в Самаре с 1 сентября
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 
Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей
Ключевым вопросом стало обсуждение участия фонда в программах по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.
Вячеслав Федорищев встретился с руководителем фонда развития жилищного строительства Самарской области
Самарскую область на конкурсе представляет работа Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы»,  которая признана лучшей по итогам регионального отбора 75 кандидатов.
«ФормАРТ»: мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства
Расписание четырех автобусных маршрутов будет скорректировано в Самаре с 1 сентября

29 августа 2025 17:21
94
Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта.

С 1 сентября в Самаре по скорректированному расписанию начнут следовать автобусы четырех маршрутов: № 17 «113 км – Площадь Революции», № 26 «Автостанция «Аврора» – Пос. Сухая Самарка», № 51 «Пос. Красная Глинка (ул. Батайская) – Станция метро «Кировская» и № 76 «113 км – Военный городок-2». По информации городского департамента транспорта, изменения приняты с учетом обращений горожан для улучшения транспортного обслуживания населения отдаленных районов областной столицы – Куйбышевского и Красноглинского. 

Так, при перевозках по маршруту № 17 вернут расписание, действовавшее до 15 июля этого года. В рабочие, выходные и праздничные дни автобусы № 17 будут отправляться от остановки «113 км» в 06:30, 08:05, 09:45, 10:55, 13:15, 14:27, 16:47, 17:58, 19:14, также добавится еще один более поздний рейс в 20:35. От площади Революции в направлении Куйбышевского района автобусы поедут в 05:50, 07:30, 09:10, 10:20, 12:40, 13:52, 16:12, 17:22, 18:32, 20:00, независимо от дней недели и праздников.

На маршрут № 26 транспорт будет выезжать раньше. Время отправления в рейс с остановки «Автостанция «Аврора» изменится с 04:50 на 04:45, а с остановки «Сухая Самарка» – с 05:52 на 05:42, что позволит жителям Куйбышевского района до 07:00 прибывать на конечный остановочный пункт «Автостанция «Аврора», который является крупным пересадочным узлом.

На маршруте № 51 скорректировано время отправления утренних рейсов. С остановки «ул. Батайская» на Красной Глинке автобусы будут отъезжать не в 05:15, как сейчас, а в 05:09, также с 06:41 отправление перенесут на 06:20. С остановки «Вольская» отправление автобуса переносится с 05:24 на 05:07. С остановочного пункта «Станция метро «Кировская» – с 06:40 на 06:33 и с 08:08 на 07:46. 

На маршруте № 76 по просьбам работников «Самарского резервуарного завода» в Куйбышевском районе изменится время вечернего отправления с остановки «113 км»: транспорт будет приходить в 17:22. 

Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта. В случае выявления значительных отклонений от графика пассажиры могут сообщить об этом по электронной почте deptrans@samadm.ru.

