Районы с худшими дорогами назвали в Самаре

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Наихудшее качество дорожного полотна на сегодняшний день в Красноглинском, Куйбышевском и Кировском районах Самары. Работа на этих участках в текущем году будет усилена. Об этом сообщили депутаты на заседании городской думы.

«Предусмотрены средства на обустройство внутриквартальных территорий, освещение по 23 адресам. Планируется отремонтировать 32 участка автодорог протяженностью более 48,5 км, а также провести комплексный ремонт семи дорог»,– говорится в сообщении.

В минувшем году в Самаре предполагалось отремонтировать около 46 км дорог. По итогам указанного периода в городе было обновлено 53 км.

Самым ожидаемым в текущем году в Самаре является ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой. Ранее автомобилисты неоднократно жаловались на колею на первой из этих улиц. Чиновники пообещали устранить ее во время капремонта, который начнут в апреле, пишет Коммерсантъ-Самара.