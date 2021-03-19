Я нашел ошибку
Главные новости:
Умер актер из фильма Ликвидация Александр Казимиров
Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
На строительство моста у Климовки Самарскому региону выделили 14 млрд рублей
На строительство моста у Климовки Самарскому региону выделили 14 млрд рублей
Районы с худшими дорогами назвали в Самаре
Районы с худшими дорогами назвали в Самаре
Стена дома в Самаре могла рухнуть из-за прорыва
Стена дома в Самаре могла рухнуть из-за прорыва
Больше 100 млн человек уже стали клиентами Сбера
Больше 100 млн человек уже стали клиентами Сбера
Юбилейный Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по дзюдо подвел свои итоги в Тольятти
Юбилейный Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по дзюдо подвел свои итоги в Тольятти
 В очередной самарской застройке пытаются уменьшить число парковочных мест
 В очередной самарской застройке пытаются уменьшить число парковочных мест
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.66
0.56
EUR 88.12
1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Районы с худшими дорогами назвали в Самаре

19 марта 2021 12:44
38
Районы с худшими дорогами назвали в Самаре

Наихудшее качество дорожного полотна на сегодняшний день в Красноглинском, Куйбышевском и Кировском районах Самары. Работа на этих участках в текущем году будет усилена. Об этом сообщили депутаты на заседании городской думы.

«Предусмотрены средства на обустройство внутриквартальных территорий, освещение по 23 адресам. Планируется отремонтировать 32 участка автодорог протяженностью более 48,5 км, а также провести комплексный ремонт семи дорог»,– говорится в сообщении.

В минувшем году в Самаре предполагалось отремонтировать около 46 км дорог. По итогам указанного периода в городе было обновлено 53 км.

Самым ожидаемым в текущем году в Самаре является ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой. Ранее автомобилисты неоднократно жаловались на колею на первой из этих улиц. Чиновники пообещали устранить ее во время капремонта, который начнут в апреле, пишет Коммерсантъ-Самара.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
19 марта 2021  12:53
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
35
Участники подвели подвели итоги реализации нацпроекта за 2020 год и рассмотрели передовые региональные практики.
18 марта 2021  18:42
Дмитрий Азаров провел первое в этом году заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
Культура
356
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
18 марта 2021  12:50
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
Благоустройство региона
322
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
18 марта 2021  12:42
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
Происшествия
289
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
17 марта 2021  18:45
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
Транспорт
514
Весь список