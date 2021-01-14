Путешествовать в двухэтажных поездах по привлекательным ценам можно до конца марта

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До 31 марта 2021 года пассажиры могут приобрести билеты на верхние места в вагоны купе двухэтажных поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК» за 1099 рублей.

Специальный тариф распространяется на фирменные поезда № 51/52 «Сура» Пенза – Москва, № 49/50 Самара – Москва и № 25/26 «Италмас» Ижевск – Москва. Совершить поездку по выгодной цене можно будет с 1 февраля по 31 марта 2021 года.

Полный список поездов и направлений, а также условия проведения акции опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Количество мест ограничено.

Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».