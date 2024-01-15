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Производство автомобилей в РФ в 2023 году выросло на 16%, до более 720 тыс. единиц, заявил 15 января вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Производство в прошлом году выросло на 16%, с конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов», — рассказал он в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По его словам, продажи новых автомобилей в РФ составили 1,3 млн единиц. Российский авторынок в 2023 году вырос более чем на 50%, подытожил Мантуров, пишут "Известия".