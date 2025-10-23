Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"

108

Подробности рассказали в региональном министерстве строительства.

Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров из 1 586 на правом перегонном тоннеле станции метро "Театральная". Уже смонтировано 958 колец.



Специалисты отмечают, что работы ведут с опережением графика. Окончательный выход щита запланирован на конец осени. А это значит, что еще до наступления зимы начнется следующий этап строительства, который приблизит открытие станции.



А в конце сентября монолитные конструкции станции были готовы более чем на 90 %. Параллельно специалисты продолжают отделочные и пусконаладочные работы, пишет Сова.