россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
Проезд по платным дорогам России подорожает на 5-15%

Проезд по платным дорогам России подорожает на 5-15%

В России со 2 марта вырастут цены на проезд по всем платным автомобильным магистралям госкомпании «Автодор». Ожидается, что тарифы повысят минимум на 5%, но не более чем на 15%.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель проекта Probok.net Александр Шумский, ссылаясь на инсайдеров из «Автодора». И по его данным, с начала марта российским водителям придется платить по 3900 рублей при желании прокатиться по трассе М-11 «Нева» на участке от 58 км до Северной столицы. На сегодняшний день с транспорта первой категории берут 3550 «целковых».

В то же время путь от Москвы до Казани по М-12 «Восток» будет оцениваться в 5847 «деревянных», хотя сейчас за то же самое просят 5349 рублей. В свою очередь, стоимость подъезда к санкт-петербургскому аэропорту Пулково должна увеличиться до 94 рублей с прежних 89.

В конце января глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял, что госкомпания оценит действующие тарифы с учетом инфляции и стоимости содержания дорожной инфраструктуры, пишет Автовзгляд

В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
