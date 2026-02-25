В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка

В Самаре сотрудники полиции при содействии общественников и силовой поддержке бойцов ОМОН «Утёс» Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие, в рамках которого проверили информацию от неравнодушных местных жителей о различных нарушениях законодательства в развлекательном заведении в Кировском районе.

Некоторые посетители попытались безуспешно скрыться от полицейских между столами на летней веранде и в близлежащем Парке культуры и отдыха.

Во время проверки полицейские установили, что двое мужчин 1988 и 2002 годов рождения уклонились от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания. В отношении уроженцев одного из соседних государств сотрудниками Управления МВД России по г. Самаре собраны административные материалы, предусмотренные ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ. В настоящее время правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области, принято решение об их выдворении за пределы Российской Федерации.

Так же сотрудники полиции задержали в развлекательном заведении двух посетителей с явными признаками наркотического опьянения. В настоящее время биологический материал задержанных направлен на экспертное исследование; после получения заключения полицейские примут соответствующее процессуальное решение в рамках законодательства.

Кроме того, среди клиентов кафе выявили и передали законным представителям 17-летнюю девушку, которая впоследствии за появление в общественном месте в состоянии опьянения участковыми уполномоченными полиции привлечена к установленной административной ответственности.

Сотрудники полиции напоминают жителям Самары о возможности оказания содействия в выявлении нарушений, в том числе миграционного законодательства. Сообщить информацию можно по телефону 112 или в ближайший отдел полиции.