россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
В Госдуме напомнили о новом графике выплаты пенсий в марте

175
В Госдуме напомнили о новом графике выплаты пенсий в марте

В марте для некоторых россиян изменится график начисления пенсионных выплат. Как напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, это связано с дополнительными выходными, приуроченными к празднику 8 Марта.

В этом году праздничная дата выпадает на воскресенье, также предусмотрен перенос выходных, которые продлятся с 7 по 9 марта. Таким образом, если выплата пенсии приходится на эти дни, то начисление произведут досрочно, пояснил депутат. Он напомнил, что доставка допускается не ранее, чем за три дня до установленной даты.

«Это касается прежде всего тех, кто получает пенсию через почту или доставочную организацию, потому что там выплата привязана к конкретному дню по графику, обычно в период с 3 по 25 число месяца», — отметил Говырин.

Россияне, которым пенсия приходит на банковскую карту, как правило, с дополнительными вопросами не сталкиваются. Что касается граждан, которым выплаты доставляет почтальон, то его визита в марте можно ожидать раньше на несколько дней. Уточнить графики можно в региональном отделении Соцфонда, заключил парламентарий.

До этого депутат Госдумы РФ Каплан Панеш рассказал, что в России есть шесть категорий граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Так, в 2026 году вторую пенсию могут получать военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданских организациях.

Также в этот перечень входят федеральные государственные гражданские служащие, инвалиды, получившие этот статус после военной травмы, и граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», пишет Газета. 

Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
663
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
738
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
1118
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
2800
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
1069
