Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки

Число сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в городах-миллионниках выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки. Лидером по их росту и совокупной площади проданной первичной недвижимости среди городов-миллионников стала Уфа. Об этом «Известиям» сообщили в сервисах «Пульс продаж новостроек» и «Яндекс Недвижимость».

По данным их исследования рынка, в январе 2026 года в городах-миллионниках было заключено 24 тыс. сделок ДДУ по продаже квартир в новостройках. Это на 54,3% больше, чем в мае 2025 года, с момента, когда началось плавное снижение ключевой ставки ЦБ. Наиболее значительный рост числа сделок ДДУ с мая по январь, в два раза и больше, зафиксирован в пяти городах-миллионниках — Уфе (+178,3%), Краснодаре (+174,1%), Перми (+134,5%), Нижнем Новгороде (+128,9%) и Челябинске (+117,6%).

Общая площадь квартир в новостройках, проданных в январе 2026 года по сделкам ДДУ в городах-миллионниках, составила 1,1 млн кв. м, что на 40,9% больше итогов продаж в мае 2025 года Наиболее заметное увеличение общей площади проданной недвижимости в январе 2026 года относительно мая 2025 года отмечалось в Уфе (+161,9%), Краснодаре (+144,8%), Екатеринбурге (+112,1%), Перми (+109,5%) и Нижнем Новгороде (+104,5%).

Средняя стоимость 1 кв. м в сделках ДДУ в городах-миллионниках составила 191 тыс. рублей, относительно мая 2025 года она немного увеличилась — на 5,6%. Наиболее заметное увеличение средней стоимости 1 кв. м в сделках ДДУ относительно мая в январе 2026 года отмечалось в Красноярске (на 12,8%, до 150 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (на 12,7%, до 315 тыс. рублей) и Новосибирске (на 10,2%, до 162 тыс. рублей).

«За период снижения ключевой ставки мы видим непрерывный рост активности на рынке новостроек в городах-миллионниках. К январю 2026 года заметно увеличилось число сделок ДДУ. В некоторых городах-миллионниках фиксируется более чем двукратный рост количества заключенных договоров, а число просмотров контактов застройщика в объявлениях в городах-миллионниках за прошедшие девять месяцев увеличилось на 69%. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы на рынке новостроек продолжится плавный рост покупательской активности», — пояснил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

По его словам, стимулом по-прежнему останутся льготные программы ипотеки с более низкой ставкой, специальные акции и дисконты на выделенный список квартир от застройщиков. Свою роль сыграет и ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, которая в начале 2026 года сократилась до 15,5%, считает эксперт.

«В январе 2026 года было заключено более 24 тыс. договоров долевого участия суммарно по всем городам-миллионникам, что на 54,3% больше уровня мая 2025 года. Увеличение продаж фиксируется практически во всех городах-миллионниках. Основной фокус покупателей, даже несмотря на смягчение условий и скидки от застройщиков, приходится на функциональные форматы и более компактные лоты. Средняя площадь реализованных в городах-миллионниках объектов в январе 2026 года составила 45,7 кв. м, что на 8,6% меньше, чем в мае 2025 года. При этом средняя сумма сделки ДДУ по городам-миллионникам в январе 2026 года незначительно выше, чем была в мае 2025 года, — на 1,3%», — заявил «Известиям» руководитель сервиса «Пульс продаж новостроек» Артем Советников.