Россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО

В Самарской области на площадке компании «СладПром» (фабрика печенья «Сладкодаров») состоялось торжественное открытие музея специальной военной операции. Уникальность проекта в том, что экспозиция создана по инициативе и силами самого трудового коллектива предприятия, для которого тема патриотизма и поддержки бойцов стала личной.

Идея создания музея на территории Красноярского района родилась из реальной волонтерской деятельности. С первых дней СВО фабрика оказывает системную гуманитарную помощь фронту. В ответ на поддержку предприятие получило с передовой сотни писем, фотографий и личных историй. Многие из них связаны с семьями сотрудников, чьи родные сейчас находятся в зоне боевых действий.
«У наших сотрудников члены семей прямо сейчас находятся на защите нашей страны. Все это не смогло оставить нас в стороне. Этот зал сделан нашим коллективом, что укрепляет корпоративную культуру и объединяет команду», - отметил директор ООО «СладПром» Евгений Цимбалий.

В экспозиции представлены подлинные артефакты, переданные участниками СВО и волонтерами. Посетители могут увидеть элементы экипировки, фрагменты снарядов и военной техники. Особое место занимают вражеские и российские беспилотники. Как пояснил участник СВО и представитель общественного совета при ГУ МВД Максим Смирнов, среди экспонатов есть трофейный тяжелый дрон «Баба-Яга» и российский беспилотник «Гербера», используемый для разведки и создания ложных целей. Часть артефактов размещена под стеклянным полом, что создает эффект погружения в историю.

Для многих сотрудников событие стало глубоко личным. Алена, оператор линии фабрики, пришла на открытие в свитере своего сына, который уже год находится на передовой. «Очень переживаю за него, но горжусь им. Открытие таких пространств важно для всех нас - это сохраняет связь с защитниками и чтит память героев», - поделилась женщина.

«СладПром» является примером социально-ответственного бизнеса. Компания не только реализует патриотические проекты, но и активно инвестирует в развитие производства и сельской территории. За последние два года объем инвестиций в модернизацию мощностей составил 432 млн рублей, а выручка предприятия в прошлом году достигла 738 млн рублей.

«Такие предприятия не только активно развиваются сами, но и дают импульс развития сельским территориям, уделяют большое внимание реализации социально-значимых проектов, посвященных, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению памяти о подвигах героев сегодняшних дней. Со своей стороны, готовы оказывать таким компаниям всестороннюю поддержку», - подчеркнул врио зампредседателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Предприятие пользуется инструментами господдержки, включая льготное кредитование и участие в федеральном проекте «Производительность труда», что позволяет повышать эффективность процессов.

«Когда промышленное предприятие становится центром формирования ценностей, это говорит о высокой ответственности собственников и команды. Это укрепляет связь между производством, обществом и территорией», - считает директор бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга» Наталия Медведева.

Музей станет частью масштабной просветительской работы предприятия, которое ежемесячно посещают более 2000 школьников и студентов. Глава муниципального района Красноярский Юрий Горяинов подчеркнул значимость проекта для воспитания молодежи: «Отрадно, что это предприятие посещает большое количество детей. Они смогут соприкоснуться с памятью и получить правдивое представление о событиях наших дней».

Посещение музея СВО на фабрике «Сладкодаров» будет бесплатным для всех желающих в рамках экскурсионных программ.

Фото - ГБУ ДПО «Самара-АРИС».

