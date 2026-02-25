Я нашел ошибку
Главные новости:
россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Бюджет, безопасность и привлекательность локации — главные факторы выбора путешествий по России среди жителей Самары

131
Авито Реклама и Авито Путешествия провели опрос среди 7 тысяч жителей России, чтобы выяснить, как жители Самары выбирают направления для поездок по стране и жильё. Исследование показало, что при планировании путешествий респонденты в первую очередь ориентируются на общий бюджет поездки и безопасность и комфорт — каждый фактор назвали важным по 31% участников опроса, а также на красоту и интерес локации — 26%.

Далее по значимости идёт возможность выгодно путешествовать — 18%. Удобство дороги и погодные условия учитывают 14% и 13% соответственно, а повод для поездок или событийный туризм — 7%.

Говоря о предпочтительных форматах посуточного размещения, самым популярным стали отели — их выбирают 26% путешественников. Квартиры предпочитают 13% опрошенных, загородные дома — 7%, глэмпинг — 6%, коттеджи — 2%. При выборе самого жилья ключевым фактором остаётся стоимость проживания — её отметили 36% участников опроса. Также респонденты обращают внимание на чистоту и качество жилья (27%), локацию (26%), питание (16%), отзывы и рейтинг (15%), условия для путешественников с детьми (9%), возможность заселения с животными (5%) и организацию пространства (2%).


«Результаты исследования подтверждают: рынок посуточного размещения становится более зрелым. Пользователи обращают внимание не только на цену, но и на репутацию объекта, чистоту и удобство расположения. Это формирует спрос на прозрачные описания, качественные фотографии и честные отзывы. Для арендодателей это сигнал о том, как важно давать максимум информации, чтобы пользователь мог принять взвешенное решение», — отмечает Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей в Авито Путешествиях.

Интересно влияние онлайн-рекламы на выбор направлений поездок — в той или иной степени она влияет на решения 39% опрошенных. Для 4% это один из ключевых факторов, ещё 11% учитывают рекламные предложения наряду с другими параметрами, а 24% ориентируются на них время от времени. При этом 16% респондентов выбирают направления самостоятельно и не опираются на рекламу.


Самыми мотивирующими предложениями для планирования путешествий стали пакетные скидки «дорога + жильё» — их отметили 27% участников опроса. Также жители Самары выбирают скидки на проживание (25%) и дешёвые билеты на транспорт (24%). Бесплатные бонусы и «горящие» предложения набрали по 16% соответственно, программа лояльности или кэшбэк — 14%.

 

О выгодных предложениях опрошенные чаще всего узнают из рекомендаций друзей, коллег и родственников — так ответили 28% участников исследования. Рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах отметили 11% респондентов. Также 11% обращают внимание на рекламу на ТВ и на видеоплатформах.

 

«Сайты с объявлениями играют особую роль в выборе путешествий, потому что пользователи приходят туда с конкретным намерением — найти и сравнить предложения. Такие площадки становятся инструментом принятия решения: аудитория уже находится в процессе оценки вариантов и готова делать выбор, и именно в этот момент важно показать нужное предложение нужному пользователю», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

 

 

 

*исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет

Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
663
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
738
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
1118
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
2800
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
1069
