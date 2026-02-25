Бюджет, безопасность и привлекательность локации — главные факторы выбора путешествий по России среди жителей Самары

Авито Реклама и Авито Путешествия провели опрос среди 7 тысяч жителей России, чтобы выяснить, как жители Самары выбирают направления для поездок по стране и жильё. Исследование показало, что при планировании путешествий респонденты в первую очередь ориентируются на общий бюджет поездки и безопасность и комфорт — каждый фактор назвали важным по 31% участников опроса, а также на красоту и интерес локации — 26%.

Далее по значимости идёт возможность выгодно путешествовать — 18%. Удобство дороги и погодные условия учитывают 14% и 13% соответственно, а повод для поездок или событийный туризм — 7%.

Говоря о предпочтительных форматах посуточного размещения, самым популярным стали отели — их выбирают 26% путешественников. Квартиры предпочитают 13% опрошенных, загородные дома — 7%, глэмпинг — 6%, коттеджи — 2%. При выборе самого жилья ключевым фактором остаётся стоимость проживания — её отметили 36% участников опроса. Также респонденты обращают внимание на чистоту и качество жилья (27%), локацию (26%), питание (16%), отзывы и рейтинг (15%), условия для путешественников с детьми (9%), возможность заселения с животными (5%) и организацию пространства (2%).



«Результаты исследования подтверждают: рынок посуточного размещения становится более зрелым. Пользователи обращают внимание не только на цену, но и на репутацию объекта, чистоту и удобство расположения. Это формирует спрос на прозрачные описания, качественные фотографии и честные отзывы. Для арендодателей это сигнал о том, как важно давать максимум информации, чтобы пользователь мог принять взвешенное решение», — отмечает Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей в Авито Путешествиях.