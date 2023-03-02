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Продажи автомобилей Lada в феврале выросли на 34%

2 марта 2023 12:16
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Продажи автомобилей Lada в феврале выросли на 34%

Официальные дилеры Lada по итогам февраля реализовали в России 23 437 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда. Как отмечено в отчете, поступившем в «Известия» 2 марта, данный показатель на 34,2% выше, чем в январе 2023 года.

Кроме того, цифра проданных автомобилей на 4,7% превышает показатели февраля 2022 года, когда на российском рынке было представлено шесть моделей Lada.

«Я благодарен всей команде АвтоВАЗа и нашим партнерам-дилерам за высокий результат продаж февраля, который во многом был достигнут благодаря действовавшим госпрограммам поддержки спроса. Мы наде

Известно, что самой популярной по количеству проданных моделей бренда стала Granta. Дилеры реализовали 16 257 автомобилей, что на 161,4% выше, чем в феврале прошлого года.

Положительную динамику показало и семейство Lada Niva. В феврале 2023 года внедорожники Niva Legend разошлись тиражом 2774 автомобиля (+83,5% к февралю 2022 года), а продажи Niva Travel составили 3858 единиц, что на 64,7% выше результатов февраля прошлого года, пишут "Известия".

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