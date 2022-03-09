При бесконтактной оплате проезда с применением гаджетов могут наблюдаться технологические сбои

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Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» обращает внимание пассажиров общественного транспорта на то, что при бесконтактной оплате проезда с применением смартфонов, «умных часов» и других гаджетов с использованием сервисов ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay, SberPay могут наблюдаться технологические сбои.

Рекомендуется не рассчитывать только на смартфон или другой гаджет в качестве единственного источника списания средств для оплаты проезда, а иметь при себе для оплаты обычные банковские карты, наличные деньги или транспортные карты.

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