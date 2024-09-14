Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили

79

Кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации сбора до 2030 года для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, сообщили в Минпромторге.

Соответствующее постановление вступает в силу 1 октября этого года, передает ТАСС. На первом этапе утильсбор на автомобильную технику и прицепы вырастет в среднем на 70–85%, далее – на 10–20% ежегодно.

Для транспортных средств, ввезенных в Россию до 1 октября 2024 года, при условии оформления документов до 1 ноября 2024 года будут действовать прежние ставки, отметили в Минпромторге.

Индексация утильсбора для дорожно-строительной техники запланирована на 1 января следующего года с ежегодным увеличением ставки на 15%. При этом для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, производство которых в России находится на начальной стадии, предусмотрена отсрочка индексации до 2026 и 2028 годов соответственно, пишет Взгляд.