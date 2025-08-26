Правительство продлило запрет на экспорт бензина для борьбы с монополией

161

Запрет на экспорт бензина для всех участников рынка продлен в рамках соблюдения антимонопольного законодательства, кроме того, Минэнерго было поручено фиксировать ситуацию на рынке нефтепродуктов для соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Об этом 25 августа сообщили на сайте Правительства РФ.

Соответствующие документы были обнародованы по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, в котором принимали участие вице-премьер РФ Александр Новак, депутаты Государственной думы (ГД) и представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минтранса, Петербургской биржи, нефтяных компаний.

«Стороны обсудили текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса. <…> вопросы соблюдения антимонопольного законодательства в части его розничной реализации. <…> В настоящее время действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, который будет продлен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также на заседании обсуждались условия поставок и стоимость топлива в отдельных регионах и его продажа представителям аграрного сектора во время уборочной компании. При этом, по информации, предоставленной Минэнерго, в настоящее время из-за увеличения объемов продаж и своевременной отгрузки топлива в регионах цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже снижаются. Кроме того, поставки бензина сельхозпроизводителям идут в штатном режиме, пишут "Известия".

«Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо», — отмечается в тексте.