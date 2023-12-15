Появилось временное расписание движения СВП на маршруте Самара-Рождествено

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В пятницу, 15 декабря 2023 года, заработала пассажирская переправа по Волге между Самарой и Рождествено. Первое судно отправилось в рейс в 11:00. Поскольку на реке наблюдается тяжелая ледовая обстановка, с 16 декабря суда на воздушной подушке начнут ходить по-новому.

— С 16 декабря СВП будут временно работать по следующему расписанию: из Самары первый рейс в 10:00, последний — в 16:00; из Рождествено первый рейс в 10:15, последний — в 16:15. Заход на Проран в 10:00 и 15:00, — сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.



Суда на воздушной подушке будут отправляться по наполнению. Перевозчик отмечает, что их движение может быть прекращено из-за ухудшения ледовой обстановки на Волге. Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездок, пишет Самара-КП.