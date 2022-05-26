появилось расписание скоростных судов «Валдай» в Самаре

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Стало известно точное расписание маршрутов, по которым будут курсировать скоростные суда «Валдай 45Р-10» в Самарской области. График опубликовала судоходная компания «Волга-Трэвел», которая будет эксплуатировать новое судно на подводных крыльях.

— «Валдаи» будут ходить от Самары до Ширяево и обратно. По этому маршруту предусмотрено по 3 рейса в день. Первое отправление из Самары — в 09:00, время в пути — 1 час. Стоянка в Ширяево 4 часа, — сообщили в «Волга-Трэвел».

Второй рейс в Ширяево будет отходить в 13:00 и прибывать в село к 14:00. Стоянка также будет 4 часа.

В третий раз «Валдаи» будут уходить в Ширяево в 17:00, но стоять там не будут. В 18:00 судно будет приставать в селе и сразу отходить обратно в Самару.

По будням билет будет стоить 800 рублей, по выходным — 1100 рублей. При этом раньше сообщали, что ориентировочная цена билета составит 600 рублей.

Также «Валдаи» будут ходить по маршруту Самара — Винновка — Самара. Но только один раз в день. Отправление — в 11:00, прибытие — в 12:00. В Винновке судно будет стоять 3 часа. Стоимость билета будет такая же, как до Ширяево, пишет 63.ру.

— Отдельным маршрутом станет водная прогулка по Самаре. Отправление — в 15:00, длительность прогулки составит 2 часа. По будням билет будет стоить 1000 рублей, по выходным — 1200 рублей, — сообщили в судоходной компании.

Ожидается, что пассажиров начнут перевозить на «Валдаях» 1 июня. Всего будут работать три судна. По словам главы департамента туризма Артура Абдрашитова, каждому из «Валдаев» присвоят имя. Их хотят выбрать путем голосования.

Список имен, из которых можно выбрать, и форма для голосования здесь.