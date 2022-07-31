Появилось расписание скоростного поезда Самара — Санкт-Петербург

138

5 августа из Самары в Санкт-Петербург вновь запустят скоростной поезд — № 63/64. Но это будет уже не «Стриж».

— В поезде — купейные вагоны нового модельного ряда, выполненные в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом и детскими купе, а также вагоны категории СВ и вагоны с местами для сидения. Весь подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами, — рассказали представители Куйбышевской железной дороги.

По их словам, время в пути составит 20 часов 50 минут. Остановки предусмотрены на станциях Сызрань, Саранск, Арзамас, Нижний Новгород, Дзержинск, Ковров, Владимир и Москва (Восточный вокзал).

Из Самары поезд будет отправляться в августе по нечетным датам в 01:20 и прибывать в Санкт-Петербург в 21:10 тех же суток. Стоимость билетов варьируется от 2,3 до 9,4 тысячи рублей в зависимости от типа вагона. В обратном направлении состав будет выезжать по четным датам. Время приезда в Самару — 21:00 следующего дня. Время местное.

Раньше по маршруту ходил поезд «Стриж». Но так как состав иностранного производства, с введением санкций против России его сняли с маршрута, пишет 63.ру.