Поезда "Стриж" Санкт-Петербург - Самара временно останутся без остановки в Москве

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В марте временно изменится расписание поездов "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург - Самара, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В ведомстве уточнили, что с 15 марта составы будут следовать без остановки на Курском вокзале. Для транзита поездов через столицу будет задействован третий путь Московского центрального кольца (МЦК).



Без остановки в златоглавой "Стриж" будет ходить до конца мая - пока не откроется новый вокзальный комплекс "Восточный" (терминал "Черкизово") рядом со станцией "Локомотив" МЦК.



Также будет скорректирован график движения поезда "Стриж" № 711/712 Москва - Санкт-Петербург. Вместо Курского он будет прибывать на Киевский вокзал столицы, пишет Сова.инфо

Фото: transport-news.ru