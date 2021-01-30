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Поезда "Стриж" Санкт-Петербург - Самара временно останутся без остановки в Москве

30 января 2021 12:00
194
Поезда "Стриж" Санкт-Петербург - Самара временно останутся без остановки в Москве

В марте временно изменится расписание поездов "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург - Самара, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В ведомстве уточнили, что с 15 марта составы будут следовать без остановки на Курском вокзале. Для транзита поездов через столицу будет задействован третий путь Московского центрального кольца (МЦК). 

Без остановки в златоглавой "Стриж" будет ходить до конца мая - пока не откроется новый вокзальный комплекс "Восточный" (терминал "Черкизово") рядом со станцией "Локомотив" МЦК. 

Также будет скорректирован график движения поезда "Стриж" № 711/712 Москва - Санкт-Петербург. Вместо Курского он будет прибывать на Киевский вокзал столицы, пишет Сова.инфо 

 Фото: transport-news.ru

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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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