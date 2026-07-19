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Сызранка оговорила соседей, заявив о хищении денег

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Сызранка оговорила соседей, заявив о хищении денег

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении жительницы Сызрани 1959 г.р. возбуждены уголовные дела, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), по ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания потерпевшего в ходе досудебного производства), которые соединены в одно производство, расследованы и с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.

Следствием установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемая обратилась за помощью в полицию по факту хищения с её банковской карты более 32 тысяч рублей. Спустя время она вспомнила, что находясь в алкогольном опьянении, попросила своих соседей в течение месяца приобретать для неё продукты питания и алкоголь, оставив им для этого свою банковскую карту.

При обращении в полицию женщину в установленном законом порядке предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступлений полностью признала, раскаялась в содеянном и принесла свои извинения в зале суда.

Сызранский городской суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора и назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, возложив на нее дополнительные обязанности: регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не реже одного раза в месяц и не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа. Приговор вступил в законную силу.

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