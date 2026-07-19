В Самарской области с 24 по 25 июля пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого

Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2001 года. Это одно из крупнейших событий в мире отечественного парусного спорта, объединяющее яхтсменов из различных городов страны. Ежегодно заявки на регату подает огромное число спортсменов и любителей парусного спорта. В 2025 году в регате приняло участие порядка около 350 участников.

Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР по парусу, яхтенному капитану Всеволоду Ароновичу Ханчину.

В дальнейшем эту идею поддержали яхтсмены во многих городах России. В многочисленных интервью о регате по всей стране звучит упоминание о нашем родном городе-Самаре, от Сочи до Владивостока. В 2026 году регата традиционно состоится во многих городах России.

В 60-х годах Всеволод Ханчин вместе с другими членами

ГМК-62 организовывал концерты Высоцкого в Куйбышеве, на протяжении многих лет являлся президентом «Центра-музея В.Высоцкого». Созданная им регата стала общественным и культурным достоянием не только Самары, но и России. Всеволод Ханчин был отмечен Знаком «За выдающийся вклад в развитие Олимпийского движения».

ГОНКА В САМАРЕ среди крейсерских яхт (25.07.2026 г.)

Гонка среди крейсерских яхт по короткой дистанции (2,5 морские мили) состоится

25 июля 2026 года в водной акватории Саратовского водохранилища, о.Голодный напротив набережной Самары. В соревнованиях примут участие более 20 экипажей из Самары, Тольятти.

На регате разыгрываются призы: Переходящий Кубок полномочного представителя президента России в Федеральном собрании РФ, переходящий Кубок Губернатора Самарской области, переходящий Кубок Главы г.о.Самары. Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями. Экипажи, занявшие вторые, третьи места в каждой группе крейсерских яхт, награждаются памятными призами.

Главный приз – сертификат на 25 000 рублей, учрежденный ООО «Фордевинд - Регата» г. Санкт-Петербург, достанется победителю в абсолютном зачете.

По завершению состоятся торжественное награждение и вручение призов. Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями. Экипажи, занявшие вторые и третьи места в каждой группе крейсерских яхт, награждаются памятными призами.

Программа мероприятия в Самаре:

25 июля 2026 года

в 11:15 – сбор СМИ у причала возле КИНАПа (спуск ул. Осипенко)

в 11:30 – переправа к месту проведения регаты (остров Голодный, коса напротив Октябрьской набережной) на водном такси. Оплата за переправу осуществляется самостоятельно.

12.00 – 12.45 – работа мандатной комиссии, прием заявок на участие в гонке (о. Голодный).

13.00 – старт гонки (акватория Волги напротив острова Голодный).

13.00 – 15:00 – гонка среди крейсерских яхт

16.00 – 17.15 – награждение (о. Голодный).

17.15 – переправа в Самару на водном такси.

Внимание! Могут быть изменения во времени!

ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В САМАРЕ (24.07. 2026 г.)

24 июля 2026 г. в акватории затона Грязный пройдут детские соревнования – гонки в классах «Оптимист» (юноши, девушки), «Кадет» (общий зачет на яхте 2 чел.), «Луч-радиал» (юноши, девушки).

Победители фестиваля в классах «Оптимист» (юноши, девушки), «Кадет» (общий зачет на яхте 2 чел.), в классе «Луч-радиал» (юноши, девушки) определяются согласно личному зачету раздельно среди юношей и девушек награждаются памятными призами и медалями.

Участники фестиваля, занявшие 2, 3 места в классах «Оптимист» (юноши, девушки), «Кадет» (общий зачет на яхте 2 чел.), в классе «Луч-радиал» (юноши, девушки) определяются согласно личному зачету раздельно среди юношей и девушек награждаются медалями.

ГОНКА В ТОЛЬЯТТИ среди крейсерских яхт (25.07.2026г.)

Тольяттинская гонка среди крейсерских яхт состоится 25 июля 2026 года в акватории Жигулевского моря напротив яхт-клуба «Дружба». Старт в 11.00. Длина дистанции — около 20 морских миль. По завершению состоятся награждение, вручение призов. Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями. Экипажи, занявшие вторые и третьи места в каждой группе крейсерских яхт, награждаются памятными призами.