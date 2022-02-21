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Поезд в Самару из Москвы вошел в рейтинг лучших по итогам 2021 года

21 февраля 2022 12:26
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Поезд в Самару из Москвы вошел в рейтинг лучших по итогам 2021 года

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру (https://www.tutu.ru/) изучил около 150 тысяч откликов, которые пассажиры оставили после поездок с 1 января по 31 декабря 2021 года, и составил рейтинг лучших ж/д направлений за прошедший год. Возглавил рейтинг 2021 года поезд «Красная стрела», курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом. Он набрал 9,74 балла из 10 возможных. В целом в рейтинг вошли маршруты, получившие средние оценки не ниже 9,49 баллов. Всего в 2021 году клиенты Туту.ру оценили внутрироссийские поезда, следующие по 282 маршрутам.

На втором месте оказалась «Ласточка», следующая между Санкт-Петербургом и Старой Руссой, а на третьем месте поезд «Экспресс», который связывает Москву и Санкт-Петербург. Также в рейтинг лучших по итогам 2021 года попали поезда «Сапсан» и «Невский экспресс», следующие между «двумя столицами», поезд «Карелия» (Москва — Петрозаводск), «Ласточка» Екатеринбург — Курган, поезд «Татарстан Премиум» (Москва — Казань), поезд Москва — Самара и другие маршруты.

Своим мнением о путешествии делились только те пользователи, которые приобрели билет при помощи сервиса Туту.ру и уже совершили поездку по маршруту. На Туту.ру пользователи оставляют отзывы о поездах с лета 2016 года. За это время собрано порядка 616 тысяч откликов, на основе которых и формируется оценка маршрутов, доступная всем посетителям при поиске билета на сайте. Пассажиры оценивают общее впечатление от поездки, отношение персонала, состояние и новизну вагона, состояние и чистоту туалета, в итоге каждое направление получает заслуженную среднюю оценку по десятибалльной шкале. Это помогает сравнить разные поезда, следующие по одному и тому же маршруту, и выбрать наиболее подходящий вариант.

На что обращают внимание пассажиры, оставляющие отзывы

В целом 86% пассажиров оценивают свою поездку на поезде в 2021 году положительно, при этом больше всего благодарностей относится к работе персонала и обслуживанию, этой сферой довольны 93% пассажиров. В отзывах часто встречаются слова «вежливый», «приветливый», «проводник/проводница», «сервис», «обслуживание» и так далее. Например, можно встретить такие отзывы:

•       «огромное спасибо проводникам за комфорт и за праздничное настроение»;
•       «особо отмечаю персонал: корректность, чёткость, доброжелательность»;
•       «проводница поздоровалась, представилась, объяснила, где что находится, где найти начальника поезда, на выходе простилась, очень приятные впечатления от поездки»,

•       «начальница поезда в конце пути поинтересовалась, как прошла поездка, есть ли замечания, очень приятно, когда такое отношение к пассажирам»;

•       «отношение к пассажирам прекрасное: помогали и в вагон зайти, сумки занести и вынести, и при выходе пассажиров из вагона подавали руку, помогали выйти».

Больше всего нареканий получают туалеты, доля негативных отзывов, связанных с ними, составляет почти 17%. В то же время довольны туалетами почти 79% путешественников, остальные оставили нейтральный отзыв. Путешественникам нравится, что появляется больше поездов с современными биотуалетам, которые не закрываются на стоянках, а также туристам нравится опция принять душ, даже если она предоставляется за дополнительную плату.

Состоянием вагонов довольны почти 86% оставивших отзыв путешественников. Им нравятся новые поезда, где все новое, чистое, есть достаточное количество розеток, кондиционеры, лампочки индивидуального освещения и так далее.

Очень большое значение приобретают розетки и Wi-Fi, путешественники хотят иметь возможность зарядить свои гаджеты, многие хотят иметь возможность поработать в пути и оказываются разочарованы, если не могут подключиться к интернету. Розеток, по мнению современных пассажиров, должно быть в достатке и они должны быть разнообразные (и обычные, и USB, и желательно разъемы для айфонов). Вот отзыв пассажиров одного из поездов, вошедших в топ-10: «Розетка одна на весь вагон, и четыре человека в очереди с севшими телефонами и ноутбуками, даже переругались. Современный поезд и 21 век, это надо как-то исправлять».

Часто в отзывах внимание уделяют питанию — как включённому в стоимость билета, так и доступному к покупке. Например, пассажиры «Красной стрелы» пишут, что там предлагают вкусные завтраки, отдельно отмечают выбор напитков: «еда вкусная, много разнообразных напитков: два вида сока, йогурты, вода в бутылочке, чай чёрный и зелёный»; «с комфортом доехали до Питера, выспались, утром позавтракали вкусными блинчиками с хорошим зелёным чаем».

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