Поезд «Стриж» сняли с маршрута Самара — Санкт-Петербург

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На железнодорожном маршруте Самара — Санкт-Петербург произошли изменения. В Северную столицу больше не ходит поезд «Стриж». Об этом стало известно на заседании комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам в губернской думе.

— «Стриж» — поезд иностранного производства. Сейчас перевозки прекратились. Подвижной состав испанский, в России он не локализован. Мы сняли его, чтобы избежать дальнейшего вынужденного ремонта, — пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Поезд «Стриж» начал ходить из Самары в Санкт-Петербург и обратно в августе 2020 года. Дорога в одну сторону занимала 19 часов. Несколько раз за это время расписание движения поезда менялось. Последний раз его корректировали почти год назад — 15 марта 2021 года, пишет 63.ру.