Я нашел ошибку
Главные новости:
На ярмарке в Индии аттракцион с людьми рухнул с 15-метровой высоты
На ярмарке в Индии аттракцион с людьми рухнул с 15-метровой высоты
в Самаре 55% детей посещают дополнительные кружки и секции
В Самаре 55% детей посещают дополнительные кружки и секции
«Почта России» может начать торговать вином в 2023 году
«Почта России» может начать торговать вином в 2023 году
Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГО
Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГО
Пока один сызранец примерял обувь, второй украл его телефон
Пока один сызранец примерял обувь, второй украл его телефон
Жительница Тольятти похитила деньги с банковской карты
Жительница Тольятти похитила деньги с банковской карты
Число погибших Ключевской сопке достигло восьми
Число погибших на Ключевской сопке достигло восьми
Песков назвал темы выступления Путина на Восточном экономическом форуме
Песков назвал темы выступления Путина на Восточном экономическом форуме
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.13
EUR 60.22
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С днем рождения, Самара! В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Самарский океанариум проводит конкурс рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГО

5 сентября 2022 09:45
69
Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГО

Банк России опубликовал новые базовые тарифы на ОСАГО, которые будут применяться с 13 сентября. Ценовой коридор «автогражданки» расширяется на 26%. ЦБ обещает, что страховка подорожает только для неаккуратных и часто попадающих в ДТП водителей, а дисциплинированные автомобилисты, наоборот, будут платить меньше. Аккуратные автовладельцы не должны доплачивать за «токсичные категории водителей», согласны в Российском союзе страховщиков. Решение расширить коридор ЦБ принял после 30-процентного удорожания запчастей.

Банк России опубликовал новые правила расчета тарифов ОСАГО (утверждены указанием ЦБ, зарегистрированы в Минюсте), которые начнут действовать с 13 сентября. Основное нововведение — возможность для страховых компаний повышать и понижать базовую стоимость полиса в рамках определенного ценового коридора: он расширяется на 26% в обе стороны.

Сегодня, напомним, для владельца легкового автомобиля базовая цена ОСАГО составляет 2,2–5,9 тыс. руб., а по новым правилам будет уже 1,6–7,5 тыс. руб. Для владельцев мотоциклов и мопедов диапазон меняется с 0,4–2 тыс. до 0,3–2,5 тыс. руб., для таксистов — с 2–12,5 тыс. до 1,5–15,7 тыс. руб. соответственно. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% — с 3,7–7,7 тыс. руб. до 3–9,1 тыс. руб.

Для расчета конечной цены полиса базовая ставка, напомним, умножается еще на различные коэффициенты, повышающие или понижающие.

Новое указание ЦБ увеличивает с 13 сентября территориальные коэффициенты: в Махачкале — с 0,9 до 0,96, в Назрани, Кызыле, Севастополе, Биробиджане, Краснокаменске, Байконуре и на всей территории Чечни — с 0,76 до 0,82.

Система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ), возраста-стажа и остальные не меняются, пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область, обладающая уникальным научно-техническим и кадровым потенциалом, является одним из важнейших центров нефтегазовой отрасли страны.
4 сентября 2022  18:15
Дмитрий Азаров поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником
370
Появилось изменение в расписании скоростных судов «Валдай 45Р» в Самаре
4 сентября 2022  10:39
Появилось изменение в расписании скоростных судов «Валдай 45Р» в Самаре
483
В течение двух недель фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ» будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади.
2 сентября 2022  21:36
Дмитрий Азаров вместе с супругами самарских военнослужащих принял участие в открытии фотовыставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»
969
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
2 сентября 2022  10:35
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
760
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
825
Весь список