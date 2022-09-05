Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГО

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Банк России опубликовал новые базовые тарифы на ОСАГО, которые будут применяться с 13 сентября. Ценовой коридор «автогражданки» расширяется на 26%. ЦБ обещает, что страховка подорожает только для неаккуратных и часто попадающих в ДТП водителей, а дисциплинированные автомобилисты, наоборот, будут платить меньше. Аккуратные автовладельцы не должны доплачивать за «токсичные категории водителей», согласны в Российском союзе страховщиков. Решение расширить коридор ЦБ принял после 30-процентного удорожания запчастей.

Банк России опубликовал новые правила расчета тарифов ОСАГО (утверждены указанием ЦБ, зарегистрированы в Минюсте), которые начнут действовать с 13 сентября. Основное нововведение — возможность для страховых компаний повышать и понижать базовую стоимость полиса в рамках определенного ценового коридора: он расширяется на 26% в обе стороны.

Сегодня, напомним, для владельца легкового автомобиля базовая цена ОСАГО составляет 2,2–5,9 тыс. руб., а по новым правилам будет уже 1,6–7,5 тыс. руб. Для владельцев мотоциклов и мопедов диапазон меняется с 0,4–2 тыс. до 0,3–2,5 тыс. руб., для таксистов — с 2–12,5 тыс. до 1,5–15,7 тыс. руб. соответственно. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% — с 3,7–7,7 тыс. руб. до 3–9,1 тыс. руб.

Для расчета конечной цены полиса базовая ставка, напомним, умножается еще на различные коэффициенты, повышающие или понижающие.

Новое указание ЦБ увеличивает с 13 сентября территориальные коэффициенты: в Махачкале — с 0,9 до 0,96, в Назрани, Кызыле, Севастополе, Биробиджане, Краснокаменске, Байконуре и на всей территории Чечни — с 0,76 до 0,82.

Система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ), возраста-стажа и остальные не меняются, пишет Коммерсантъ.