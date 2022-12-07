Под эстакадой на Ново-Садовой в Самаре открыли улицу XXII Партсъезда

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В среду, 7 декабря, в Самаре произошло радостное событие для автомобилистов. На улице XXII Партсъезда запустили движение под новой эстакадой на Ново-Садовой.

Отрезок улицы XXII Партсъезда перекрывали до пересечения с дублером Ново-Садовой на время строительства эстакады. Дорогу тоже обновили.

В начале прошлой недели были нанесены финальные штрихи. На трассе нарисовали разметку, а по обочинам поставили фонарные столбы, пишет 63.ру.

Саму эстакаду на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии построили, чтобы решить проблему пробок. Изначально сдать объект собирались в конце 2023 года, но в итоге движение запустили на год раньше.