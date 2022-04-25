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По улице Ташкентской в Самаре вводится ограничение движения транспорта 

25 апреля 2022 17:53
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В связи с техническим перевооружением теплотрассы. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы в городском округе Самара с 00:01 26 апреля 2022 года до 23:59 30 июля 2022 года будет ограничено движение транспорта по улице Ташкентской на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора.

Также в вышеуказанный период общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 21, 41, 89, 297, 59 – будет следовать по скорректированной схеме.

Просим горожан с пониманием относиться к необходимости проведения работ, связанных с подготовкой к следующему отопительному сезону. Обращаем внимание на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.

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