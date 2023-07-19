По улице Новоурицкой в Самаре будет действовать временное ограничение движения транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением строительных работ по монтажу водоводов на территории города Самара c 05:00 20 июля 2023 года до 23:59 10 августа 2023 года будет ограничено движение транспорта по улице Новоурицкой на участке от улицы Авиационной до улицы Речной.

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.

Фото: администрация Самары