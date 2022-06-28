По ул. Молодогвардейской в Самаре будет ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по ул. Молодогвардейской с 08:00 1 июля 2022 года до 05:00 6 июля 2022 года будет ограничено движение транспорта по ул. Ульяновской на пересечении с ул. Молодогвардейской в районе дома № 19 по ул. Ульяновской.

По этой причине автобусы маршрутов № 24 и 92 будут следовать по скорректированной схеме, ознакомиться с которой, а также с временной схемой ограничения дорожного движения, можно в приложениях.