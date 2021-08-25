По поручению Дмитрия Азарова маршрут «Ласточки» продлят до Жигулевска и Сызрани

333

По поручению Губернатора Дмитрия Азарова маршрут «Ласточки» продлен до Жигулевска и Сызрани. После запуска скоростного электропоезда до станции Жигулевское море в июне этого года к Главе региона обратились жители с просьбой продлить маршрут дальше – до Сызрани и Жигулевска. Это позволит пользоваться «Ласточкой» большему числу жителей региона.

Глава региона поручил Правительству обеспечить софинансирование перевозчику ОАО «РЖД», и уже с начала осени поезда начнут курсировать по новым маршрутам. С 1 сентября перевозка пассажиров электропоездами «Ласточка» будет организована по маршрутам Самара – Жигулевское Море – Жигулевск, (Жигулевск - Жигулевское Море – Самара) – ежедневно. По выходным дням электропоезд будет курсировать до ж/д станции – Сызрань1.

Первые месяцы эксплуатации показали, что пассажиры очень хорошо отзываются о составе и комфортности транспорта. Современные вагоны электропоезда разработаны специально для комфортабельных перевозок пассажиров и оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, системами видеонаблюдения и информационными табло. В каждом составе предусмотрено 416 посадочных мест, для маломобильных пассажиров - специальные.

Напомним, в первый рейс по маршруту Самара - Жигулевское Море скорый электропоезд «Ласточка» отправился 11 июня этого года. Старт регулярным скоростным перевозкам дали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев. И вот спустя всего два месяца запускаются новые перспективные направления движения электропоезда.

«Запуск «Ласточки» - важное событие почти для 2,5 миллионов жителей Самарской области. Это первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти» - подчеркнул Глава региона на открытии маршрута. Мы имеем перспективы, технико-экономически обоснованные планы и предложения по соединению Новокуйбышевска, Самары, аэропорта Курумоч и Тольятти скоростной железнодорожной линией. Конечно, впереди большая работа по проектированию, по защите проекта, по воплощению его в жизнь, но я уверен, что все у нас получится. Благодарю руководство АО «РЖД», лично Олега Валентиновича Белозерова, с которым мы, буквально однажды проговорив важность этого направления для крупнейшей нестоличной агломерации в стране, дальше в спокойном, но оперативном режиме проект реализовали».

Важность события для Куйбышевской железной дороги и всей Самарской области отметил начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев: «Важно не только то, что мы объединяем скоростным сообщением города Самарско-Тольтяттинской агломерации, но также и то, что это инновационный подвижной состав¸ развивающий скорость до 160 км/ч. Это начало внедрения инновационной техники, создания новых рабочих мест, нового качества инфраструктуры. Я очень благодарен вам, Дмитрий Игоревич, за то, что вы лично занимаетесь этим проектом. Без вашей поддержки этого проекта не было бы», - поблагодарил он главу региона.