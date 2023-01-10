Перевозки пассажиров на Куйбышевской железной дороге выросли на 13,8% в 2022 году

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В 2022 году на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено более 17,5 млн пассажиров (+13,8%), из них в дальнем следовании – 4,5 млн пассажиров (+14%), в пригородном сообщении – 13 млн (+13,7%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2022 года увеличился на 21,5% к уровню 2021 года и составил 5,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 605,4 млн пасс-км (+23,6%), в дальнем следовании – 4,6 млрд пасс-км (+21,2%).

В декабре 2022 года отправлено порядка 1,3 млн пассажиров, что на 16% выше аналогичного периода 2021 года, из них в пригородном сообщении – 995 тыс. пассажиров (+12%), в дальнем следовании – 327,7 тыс. пассажиров (+31,2%).

Пассажирооборот в декабре 2022 года составил 393 млн пасс-км, на 37,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 20,1%, составив 47,8 млн пасс-км, в дальнем следовании – 345,6 млн пасс-км, пассажирооборот вырос на 40,7%, сообщает пресс-служба КбшЖД.

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