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Патрулирование дорог Самарской области вышло на новый уровень

8 ноября 2021 18:39
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Патрулирование дорог Самарской области вышло на новый уровень

Теперь следить за порядком гаишники будут еще и с небес. Для этого видеокамеру прикрепили к аэростату. Обзор широкий — сразу на 3–4 км, на 360 градусов. А разрешение изображения таково, что прекрасно видно номер машины. В том числе в темноте. Данные о нарушителе передаются ближайшему наряду ДПС.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, насколько долго планируют использовать этот «цеппелин», пока неизвестно. Может быть все закончится с окончанием месячника по безопасности дорожного движения.

Но не факт…Новинку опробовали в Сызранском районе и сочли эффективной.

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