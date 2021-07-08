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Пассажиры КбшЖД могут отправиться в путешествие по спецтарифу в вагонах класса "Люкс"

8 июля 2021 12:49
208
Пассажиры КбшЖД могут отправиться в путешествие по спецтарифу в вагонах класса "Люкс"

 

До 20 июля пассажиры могут приобрести билеты по специальному тарифу в вагоны класса "Люкс" скорого поезда №117/118 сообщением Самара – Адлер, с датой отправления до 31 августа 2021 года.

Скидка/специальный тариф применяется только к тарифам на проезд в поездах и вагонах АО «ФПК». Не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест и период могут быть ограничены.

Получать информацию о новых предложениях в ежедневном режиме пассажиры также могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд». Подписаться на него можно, перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia.

 

Теги: вагон Куйбышевская ЖД люкс поезд

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